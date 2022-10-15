Маск: человечество приблизилось к максимальному за 60 лет риску ядерной войны
2022-10-15
20:09
Илон Маск заявил о существенном риске ядерной катастрофы на планете из-за украинского кризиса.
15 октября американский бизнесмен Илон Маск опубликовал новое сообщение в социальной сети Twitter, где заявил, что на текущий момент риск полномасштабной ядерной войны или техногенной катастрофы на атомном объекте является максимальным для всего человечества за последние шестьдесят лет.
По мнению Маска, столкновение Запада и России на территории Украины привело к тому, что население Земли фактически начало целиться ядерным оружием в самих себя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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