Эмили Ратаковски: у меня нет романа с Брэдом Питтом

2022-10-15

20:13

Летом светскую тусовку США потрясло известие: топ-модель Эмили Ратаковски объявила о расторжении брака со своим супругом-продюсером. Причиной оказались измены Себастьяна Беар МакКларда.

Довольно быстро сразу в нескольких светских изданиях Соединенных штатов стали появляться сообщения о совместном времяпрепровождении Эмили и Брэда Питта.

Особенно разрослись слухи после того как киноактер был замечен в столице Франции, когда там Ратаковски на подиуме Miu Miu демонстрировала новинки моды.

Однако в недавнем интервью Variety Эмили заявила, что на данный момент ее статус Свободна от отношений. Впервые за долгое время.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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