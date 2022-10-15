Эмили Ратаковски: у меня нет романа с Брэдом Питтом
2022-10-15
20:13
Летом светскую тусовку США потрясло известие: топ-модель Эмили Ратаковски объявила о расторжении брака со своим супругом-продюсером. Причиной оказались измены Себастьяна Беар МакКларда.
Довольно быстро сразу в нескольких светских изданиях Соединенных штатов стали появляться сообщения о совместном времяпрепровождении Эмили и Брэда Питта.
Особенно разрослись слухи после того как киноактер был замечен в столице Франции, когда там Ратаковски на подиуме Miu Miu демонстрировала новинки моды.
Однако в недавнем интервью Variety Эмили заявила, что на данный момент ее статус Свободна от отношений. Впервые за долгое время.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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