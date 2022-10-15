Эмили Ратаковски: у меня нет романа с Брэдом Питтом

Летом светскую тусовку США потрясло известие: топ-модель Эмили Ратаковски объявила о расторжении брака со своим супругом-продюсером. Причиной оказались измены Себастьяна Беар МакКларда.

Довольно быстро сразу в нескольких светских изданиях Соединенных штатов стали появляться сообщения о совместном времяпрепровождении Эмили и Брэда Питта.

Особенно разрослись слухи после того как киноактер был замечен в столице Франции, когда там Ратаковски на подиуме Miu Miu демонстрировала новинки моды.

Однако в недавнем интервью Variety Эмили заявила, что на данный момент ее статус Свободна от отношений. Впервые за долгое время.