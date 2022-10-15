Ученый рассказал, какие ранние симптомы сигнализируют о болезнях сердца
2022-10-15
20:15
Признаками ишемии могут быть боли в груди, руке, животе и даже челюсти. А также чувство тяжести, одышка и изжога.
Профессор Университета Нью-Мексико уверен: многих проблем с сердцем можно избежать, если вовремя обратиться к врачу. По словам Джагдиша Хубчандани, об ишемической болезни сердца сигналят несколько разных симптомов, сообщает 5-tv.ru.
Первый и самый явный признак - боли в груди. Они могут проявиться как неприятные физические ощущения, как дискомфорт, как чувство стеснения или тяжести. Во время стресса либо напряженного состояния здоровье пациента сильно ухудшается
«Неприятные ощущения появляются из-за закупорки артерий, которые снабжают кровью сердце. Это вызывает нагрузку на мышцы сердца, так как оно перекачивает кровь», — пояснил врач.
Еще один индикатор - дискомфорт либо странные ощущения в верхней части тела. Но неприятное чувство бывают не только в области сердца. О проблемах могут сигнализировать боли в плече, руке, животе, спине, шее. А то и челюсти, куда по нервной системе зачастую отдаются болевые ощущения органа.
Джагдиш Хубчандани отметил, что люди нередко игнорируют одышку и затрудненное дыхание, хотя это один из главных симптомов болезней сердца. К менее явным проявлениям сердечной болезни медик отнес изжогу и расстройство желудка.
Все эти осложнения - сопутствующие ишемической болезни сердца, действуют вместе с ней. И их наличие - серьезный повод, чтобы обратиться к врачу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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