Гетманцев: Украина привлекла теневую экономику для финансирования бюджета

2022-10-15

20:27

Представитель Верховной рады Даниил Гетманцев признался в использовании Киевом методов теневой экономики для покрытия бюджетного дефицита.

15 октября возглавляющий налоговый комитет при Верховной раде Украины Даниил Гетманцев публично заявил, что украинская экономика существенно просела в условиях российской спецоперации, однако Киев использует широкие механизмы теневой экономики для оплаты потребностей государственного бюджета страны.

Также Гетманцев отметил, что именно благодаря теневой экономике в 2022 году в бюджет Украины поступило на 18,5 процентов больше налогов чем в прошлый год, когда государство не находилось в состоянии военного конфликта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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