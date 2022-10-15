Гетманцев: Украина привлекла теневую экономику для финансирования бюджета

Представитель Верховной рады Даниил Гетманцев признался в использовании Киевом методов теневой экономики для покрытия бюджетного дефицита.

15 октября возглавляющий налоговый комитет при Верховной раде Украины Даниил Гетманцев публично заявил, что украинская экономика существенно просела в условиях российской спецоперации, однако Киев использует широкие механизмы теневой экономики для оплаты потребностей государственного бюджета страны.

Также Гетманцев отметил, что именно благодаря теневой экономике в 2022 году в бюджет Украины поступило на 18,5 процентов больше налогов чем в прошлый год, когда государство не находилось в состоянии военного конфликта.