Илон Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием
2022-10-15
20:35
Американский миллиардер Илон Маск призвал мировое сообщество прекратить целиться в себя оружием массового поражения.
15 октября богатейший человек планеты, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил мировой общественности в своём аккаунте Twitter, что в настоящее время риск катастрофы всемирного масштаба впервые за последние 60 лет достиг апогея.
Учитывая данное своё заявление американский миллиардер Маск призвал человечество «прекратить целиться в себя ядерным оружием», чтобы избежать возникновения трагедии вселенского масштаба.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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