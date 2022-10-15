Илон Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием

Американский миллиардер Илон Маск призвал мировое сообщество прекратить целиться в себя оружием массового поражения.

15 октября богатейший человек планеты, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил мировой общественности в своём аккаунте Twitter, что в настоящее время риск катастрофы всемирного масштаба впервые за последние 60 лет достиг апогея.

Учитывая данное своё заявление американский миллиардер Маск призвал человечество «прекратить целиться в себя ядерным оружием», чтобы избежать возникновения трагедии вселенского масштаба.