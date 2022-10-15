Эксперт по оборонной стратегии и обозреватель 19Fortyfive Маккензи Иглен считает, что катастрофический недобор в армию создает экзистенциальную угрозу Соединенным Шататам.

По мнению Инглен, наиболее грозным врагом для США сейчас являются сами граждане страны, которые не хотят служить в национальных войсках. Это означает нехватку живой силы для защиты нации.

Маккензи Иглен отмечает, что Пентагон не может набрать необходимое количество новобранцев. По последним данным, США недополучили 15 тысяч военнослужащих только в этом году. Это оказывает негативное влияние на армейские службы. Иглен подчеркивает, что полумеры не помогут решить проблему.