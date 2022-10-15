В Риме несколько сотен человек вышли на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО
2022-10-15
20:45
В центре Рима на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО собрались несколько сотен недовольных граждан.
15 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на репортёра с места событий, сообщило о том, что в центре Рима несколько сотен сторонников партии «Суверенная и народная Италия» собрались на митинг, чтобы выразить итальянскому правительству своё требование о выходе страны из Европейского союза и блока НАТО.
Также недовольные итальянцы намерены добиться прекращения поставок оружия Киеву, которое затягивает украинский конфликт и в итоге может привести к эскалации с последующей прямой конфронтацией России и Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия РФ отразила наступление ВСУ на Херсон по Бериславскому направлению
Мать солдата ВСУ в Энергодаре выдала МВД России схрон с оружием сына
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия
В Риме несколько сотен человек вышли на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»