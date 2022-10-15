В Риме несколько сотен человек вышли на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО

В центре Рима на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО собрались несколько сотен недовольных граждан.

15 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на репортёра с места событий, сообщило о том, что в центре Рима несколько сотен сторонников партии «Суверенная и народная Италия» собрались на митинг, чтобы выразить итальянскому правительству своё требование о выходе страны из Европейского союза и блока НАТО.

Также недовольные итальянцы намерены добиться прекращения поставок оружия Киеву, которое затягивает украинский конфликт и в итоге может привести к эскалации с последующей прямой конфронтацией России и Североатлантического альянса.