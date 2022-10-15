TAC: экс-помощник Рейгана призвал США разорвать связи с тремя странами
2022-10-15
20:52
Колумнист издания The American Conservative Дуг Бэндоу предложил американскому правительству прекратить контакты с тремя государствами.
В субботу бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу опубликовал статью для газеты The American Conservative, где предложил американскому правительству полностью разорвать любые связи с Саудовской Аравией, Турцией и Южной Кореей.
По мнению Бэндоу, данные государства являются самыми бесполезными из всех членов НАТО, в то время как Соединённым Штатам важна мощь участников альянса, а не их число. Также Дуг Бэндоу напомнил, что Саудовская Аравия снизила добычу нефти в мире согласно распоряжению ОПЕК+ вопреки просьбе Джо Байдена, который таким образом хотел снизить стоимость энергоресурсов в своей стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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