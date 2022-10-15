NRK: в аэропорту Норвегии задержан гражданин РФ по подозрению в шпионаже
2022-10-15
20:59
Телеканал NRK сообщил о задержании россиянина в одном из норвежских аэропортов за то, что он снимал военную технику Норвегии.
Вечером субботы журналисты канала NRK сообщили, что в аэропорту норвежского города Тромсё был задержан гражданин России, который имел при себе большое количество фото- и видеотехники, множество карт памяти и беспилотный летательный аппарат наблюдательного характера. По данным NRK, россиянина задержали, когда он снимал военные вертолёты Норвегии.
Также репортёры телеканала NRK отметили, что полицейские норвежского Тромсё направили задержанного гражданина РФ под арест на четыре недели до выяснения мотивов его поступка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия РФ отразила наступление ВСУ на Херсон по Бериславскому направлению
Мать солдата ВСУ в Энергодаре выдала МВД России схрон с оружием сына
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия
В Риме несколько сотен человек вышли на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»