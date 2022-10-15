Маск согласился бесплатно финансировать работу спутников Starlink в Украине
2022-10-15
21:16
15 октября Илон Маск сообщил о намерениях безвозмездно оплачивать работу спутникового интернета Starlink на территории Украины.
В субботу вечером американский бизнесмен Илон Маск опубликовал новое сообщение в Twitter, где заявил, что принял решение продолжить бесплатно финансировать полномасштабное функционирование спутникового интернета Starlink на территории всего украинского государства. При этом Маск признал, что его решение лишит принадлежащую ему фирму SpaceX крупных доходов.
Также Илон Маск иронично отметил, что фактически он занимается финансированием правительства Украины, намекнув на то, что именно Киев должен решать подобные вопросы самостоятельно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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