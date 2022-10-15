За роялем Элтон Джон: в Нью-Йорке прошла самая загадочная свадьба миллиардера

81-летний бизнесмен Роберт Крафт сочетался браком с 47-летней офтальмологом Даной Блумберг в музее Lumieres.

Яркая свадьба прошла в арт-галерее Lumieres в Нью-Йорке. Законным браком сочетались 81-летний миллиардер и владелец футбольных команд Роберт Крафт и 47-летняя офтальмолог Дана Блумберг.

Молодожены устроили вечеринку-сюрприз для своих родных и близких: она была организована как "футбольное" мероприятие, но в итоге превратилась в настоящую свадьбу, сообщает Вумен.ру.

Влюбленные не захотели устраивать торжество с размахом, которого от них ожидали. Невеста вошла в зал через черный ход в кружевном комбинезоне, а к середине вечеринки переоделась в свадебное платье.

Но больше всех удивил Роберт Крафт: он надел свою любимую спортивную куртку, в которой ходит на футбольные матчи, а ноги были обуты в кеды.

Роберт Крафт и Дана Блумберг сочетались браком под серенаду, которую исполнил сэр Элтон Джон. К слову, музыкант сам изъявил желание выступить на свадьбе в качестве хедлайнера.

Среди знаменитых гостей свадьбы был также Эд Ширан, который спел вместе с Элтоном Джоном Candle in the Wind, под которую молодожены исполнили первый танец. Затем выступил рэпер Мику Милл, потом вечеринку продолжил диджей Grandmaster Flash.

Всего на торжестве было 250 гостей, которые веселились весь вечер и ночь - до утра.