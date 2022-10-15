Fox News: США придется резко сократить поставки оружия на Украину
2022-10-15
21:32
Телеканал Fox News сообщает, что в Минобороны США оценивают возможности дальнейших поставок оружия на Украину, поскольку собственные запасы страны истощаются.
Сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин указал на проблемы с удовлетворением потребностей украинской стороны в современном оружии.
По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, на американских складах остается все меньше оружия. Он пояснил, что речь идет об установках HIMARS, гаубицах М777 и «Джавелинах».
Канчиан считает, что вскоре США сократят поставки оружия Украине либо будут поставлять менее качественные его виды.
Опубликовано: Светлана Репина
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