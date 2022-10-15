Илон Маск передумал отказываться от финансирования Starlink на Украине
2022-10-15
21:39
Илон Маск написал в Twitter, что продолжит бесплатно помогать Украине и финансировать сеть Starlink.
Он отметил, что Starlink по-прежнему теряет деньги, в том время как другие компании получают от налогоплательщиков миллиарды долларов. Тем не менее, он готов и далее финансировать украинское правительство бесплатно.
Ранее Маск заявил, что его компания передала Украине около 20 тысяч спутников, и на их финансирование нужны миллионы долларов. Он призвал Пентагон взять финансирование сети на себя.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Маск: человечество приблизилось к максимальному за 60 лет риску ядерной войны
Два мобилизированных гражданина Таджикистана расстреляли 11 солдат на полигоне в Белгородской области
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Новый глава Минфина Великобритании обещает повышение налогов
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия