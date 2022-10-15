Илон Маск передумал отказываться от финансирования Starlink на Украине

Илон Маск написал в Twitter, что продолжит бесплатно помогать Украине и финансировать сеть Starlink.

Он отметил, что Starlink по-прежнему теряет деньги, в том время как другие компании получают от налогоплательщиков миллиарды долларов. Тем не менее, он готов и далее финансировать украинское правительство бесплатно.

Ранее Маск заявил, что его компания передала Украине около 20 тысяч спутников, и на их финансирование нужны миллионы долларов. Он призвал Пентагон взять финансирование сети на себя.