В Германии предлагают не закрывать атомные станции, в стране не хватает газа

Глава Христианско-демократического союза Германии Фидрих Мерц предложил подлить сроки эксплуатации трех атомных электростанции, которые сейчас работают в Германии.

По его словам, из-за нехватки газа эти станции необходимо сохранить. Он также отметил, что вся страна может оказаться в заложниках у «зеленых», которые требуют закрыть атомные станции, как планировалось ранее.

Мерц считает, что «зеленые» руководствуются идеологическими соображениями, в том время как в Германии не хватает газа.