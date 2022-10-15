В Германии предлагают не закрывать атомные станции, в стране не хватает газа

2022-10-15

21:45

Глава Христианско-демократического союза Германии Фидрих Мерц предложил подлить сроки эксплуатации трех атомных электростанции, которые сейчас работают в Германии.

По его словам, из-за нехватки газа эти станции необходимо сохранить. Он также отметил, что вся страна может оказаться в заложниках у «зеленых», которые требуют закрыть атомные станции, как планировалось ранее.

Мерц считает, что «зеленые» руководствуются идеологическими соображениями, в том время как в Германии не хватает газа.  

Опубликовано: Светлана Репина







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