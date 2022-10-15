Леонардо ДиКаприо вызван в суд по делу о воровстве 4,5 миллиарда долларов

Звезда Голливуда оказался втянутым в финансовую авантюру, из которой быстро вряд ли сумеет выбраться.

Звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо скоро предстанет в суде. Актер выступит там как свидетель по делу о крупном мошенничестве, сообщает Вумен.ру.

Как уточняет издание, друзей артиста - экс-участника группы The Fugees рэпер Праса Мишеля и малазийского бизнесмена Лоу Тхэк Джо- еще в 2019 году обвинили в отмывании более 21 миллиона долларов.

А теперь пришла очередь и судебных разбирательств. Как выяснилось, подсудимые попытались направить полученные незаконным путем деньги на предвыборную кампанию бывшего лидера США Барака Обамы в 2012 году.

Оба фигуранта свою вину категорически отрицают. Но в июне 2021-го Мишелю и Лоу были предъявлены дополнительные обвинения.

Криминальный дуэт, как следует из материалов дела, создал подпольную кампанию, чтобы заставить другого экс-президента Америки Дональда Трампа прекратить расследование предполагаемой кражи денег Лоу из фонда развития 1MDB.

По данными следствия, Лоу и иные подозреваемые потратили более 3,5 миллиарда незаконно полученных долларов на приобретение недвижимости, предметов искусства, яхт и самолета.

По мнению властей, часть похищенных денег была направлена на финансирование ряда кинокартин, в том числе - знаменитого «Волка с Уолл-стрит». В этом фильме главную роль исполнил ДиКаприо, а продюсером выступила компания Red Granite Pictures, соучредитель которой - пасынок бывшего премьер-министра Малайзии.

Во время продакшена Лоу Тхэк посещал съемочную площадку, где подружился с Лео. Бизнесмен так прикипел к звезде Голливуда, что подарил артисту оригинальную картину Пабло Пикассо.

В 2017 году у ДиКаприо изъяли. Ее стоимость оценивается в 3,2 миллиона долларов. Считается, что предмет искусства тоже мог быть приобретен на похищенные из 1MDB деньги.