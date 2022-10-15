В канадской армии кризис: не хватает 10 тысяч военных

Генерал Уэйн Эйр, начальник канадского штаба обороны, заявил, что сейчас в вооруженных силах страны не хватает 10 тысяч военных. Он назвал ситуацию «беспрецедентным кадровым кризисом».

Эйр отметил, что вооруженные силы можно вернуть на должный уровень только при условии, что все общество приложит для этого усилия. Он подчеркнул, что нынешнее положение угрожает обороноспособности страны.

Генерал рассказал, что в канадской армии не удается укомплектовать даже критически важные должности младших офицеров и сержантов.