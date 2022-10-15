Илон Маск пообещал продолжить бесплатно предоставлять Украине услуги спутников Starlink

Миллиардер Илон Маск сменил намерения относительно спутниковых услуг для Украины. Как он написал в субботу, 15 октября в Twitter, его компания продолжит финансировать Киев, бесплатно предоставляя услуги системы Starlink.

Миллиардер Илон Маск сменил намерения относительно спутниковых услуг для Украины. Как он написал в субботу, 15 октября в Twitter, его компания продолжит финансировать Киев, бесплатно предоставляя услуги системы Starlink.

Ранее компания Маски хотела, чтобы финансирование помощи взял на себя Пентагон.

Терминалы Starlink служат украинской армии с весны, обеспечивая эффективную и надежную связь даже при выходе из строя телефонной и интернет-сети в регионе.

Украинские солдаты в настоящее время используют около 20 тысяч терминалов Starlink. Недавно Илон Маск написал в Twitter, что операция по поддержке украинских военных обошлась SpaceX пока в 80 миллионов долларов, а к концу года превысит 100 миллионов.

Позже журналисты CNN сообщили, что SpaceX может приостановить поддержку устройств, если не получит финансовую поддержку от администрации США.

Журналисты CNN узнали о письме, которое SpaceX отправила в Пентагон в октябре. Компания заявила, что больше не может финансировать связь украинской армии, и потребовала конфисковать платежи. По словам Маска, обслуживание Starlink в следующем году будет стоить 400 миллионов долларов.

"Мы не можем передавать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы на неопределенный срок", — заявил в сентябрьском письме директор SpaceX по государственным продажам.

В качестве приложения к письму было добавлено письмо, которое главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный написал Илону Маску в июле. Он попросил дополнительно восемь тысяч терминалов Starlink.

Дело быстро разлетелось по мировым СМИ, лишь ухудшив имидж самого богатого человека в мире. В субботу вечером Маск объявил, что передумал.

"К черту... Хоть Starlink и теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов из денег налогоплательщиков, мы все-таки просто продолжим финансировать власти Украины", - написал Маск в Twitter.