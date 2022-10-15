Илон Маск рассказал о работе Starlink в Украине
2022-10-15
22:08
Американский миллиардер заявил, что несмотря на финансовые потери, работа Starlink в Украине будет продолжена.
Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что несмотря на финансовые расходы, работа Starlink в Украине будет продолжена.
"Черт с ним... Несмотря на то, что мы теряем деньги, финансирование украинского правительства будет продолжено", — написал он.
Ранее миллиардер заявлял, что SpaseX прекратит обслуживание терминалов в Украине, так это слишком накладно для компании. Американские медиа писали о том, что SpaseX пытается переложить расходы по обслуживанию терминалов в Украине на Пентагон.
Опубликовано: Максим Алексеев
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