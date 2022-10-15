В Украине увеличились поступления в бюджет за счет теневой экономики

2022-10-15

22:22

Резервы теневой экономики позволили увеличить платежи в государственный бюджет Украины на 18,5%. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, поступления в бюджет оказались выше прошлогоднего уровня, несмотря на военные действия. Такой результата дата «детенизация» экономики. 

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году стране потребуется свыше 55 млрд долларов. В этом году Украина получила от Международного валютного фонда финансирование на сумму 1,3 млрд долларов.

Опубликовано: Светлана Репина







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