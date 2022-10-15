В Украине увеличились поступления в бюджет за счет теневой экономики
2022-10-15
22:22
Резервы теневой экономики позволили увеличить платежи в государственный бюджет Украины на 18,5%. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
По его словам, поступления в бюджет оказались выше прошлогоднего уровня, несмотря на военные действия. Такой результата дата «детенизация» экономики.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году стране потребуется свыше 55 млрд долларов. В этом году Украина получила от Международного валютного фонда финансирование на сумму 1,3 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Маск: человечество приблизилось к максимальному за 60 лет риску ядерной войны
Два мобилизированных гражданина Таджикистана расстреляли 11 солдат на полигоне в Белгородской области
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Новый глава Минфина Великобритании обещает повышение налогов
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия