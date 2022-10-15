Новый глава Минфина Великобритании обещает повышение налогов

Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что в стране будут повышены некоторые налоги. При этом он отметил, что рост государственных расходов будет незначительным.

В интервью Sky News Хант отметил, что в Великобритании не будет такой жесткой экономии, как во времена Дэвида Камерона в 2010 году. Вместе с тем решения по налогам будут достаточно жесткими. Хант признал, что снижение ставки налога для богатых было ошибкой.

14 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила Джереми Ханта главой Минфина вместо Квази Квартеги, которого она отправила в отставку.