Новый глава Минфина Великобритании обещает повышение налогов
2022-10-15
22:29
Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что в стране будут повышены некоторые налоги. При этом он отметил, что рост государственных расходов будет незначительным.
В интервью Sky News Хант отметил, что в Великобритании не будет такой жесткой экономии, как во времена Дэвида Камерона в 2010 году. Вместе с тем решения по налогам будут достаточно жесткими. Хант признал, что снижение ставки налога для богатых было ошибкой.
14 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила Джереми Ханта главой Минфина вместо Квази Квартеги, которого она отправила в отставку.
Опубликовано: Светлана Репина
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