Два мобилизированных гражданина Таджикистана расстреляли 11 солдат на полигоне в Белгородской области

На полигоне в Белгородской области случился теракт, в результате которого погибли 11 человек.

На одном из военных полигонов Белгородской области двое военнослужащих устроили стрельбу и убили своих сослуживцев.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации вечером 15 октября.

По данным Минобороны, два гражданина Таджикистана, попавших под мобилизацию, открыли огонь по другим солдатам.

В итоге одиннадцать новобранцев были убиты, а еще 15 получили ранения различной степени тяжести.