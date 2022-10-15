Два мобилизированных гражданина Таджикистана расстреляли 11 солдат на полигоне в Белгородской области

2022-10-15

22:34

На полигоне в Белгородской области случился теракт, в результате которого погибли 11 человек.

На одном из военных полигонов Белгородской области двое военнослужащих устроили стрельбу и убили своих сослуживцев.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации вечером 15 октября.

По данным Минобороны, два гражданина Таджикистана, попавших под мобилизацию, открыли огонь по другим солдатам.

В итоге одиннадцать новобранцев были убиты, а еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Опубликовано: Николай Скира







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: