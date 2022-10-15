Два мобилизированных гражданина Таджикистана расстреляли 11 солдат на полигоне в Белгородской области
2022-10-15
22:34
На полигоне в Белгородской области случился теракт, в результате которого погибли 11 человек.
На одном из военных полигонов Белгородской области двое военнослужащих устроили стрельбу и убили своих сослуживцев.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации вечером 15 октября.
По данным Минобороны, два гражданина Таджикистана, попавших под мобилизацию, открыли огонь по другим солдатам.
В итоге одиннадцать новобранцев были убиты, а еще 15 получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Николай Скира
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Два мобилизированных гражданина Таджикистана расстреляли 11 солдат на полигоне в Белгородской области
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