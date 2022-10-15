Румыния продает Молдове электричество по двойной цене

Министр энергетики Румынии Виджил Попеску заявил, что Молдавия получает румынскую электроэнергию по цене вдвое выше, чем внутренние потребители.

По его словам, физические лица в Румынии оплачивают электроэнергию в размере 255 леев. Молдова платит за нее 450 леев, что составляет около 90 евро. Такая цена предусмотрена контрактом, подписанным румынское румынской компанией Hidroelectrica и молдавской Energocom.

Ранее экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что страна не выполняет обязательства по контракту с «Газпромом». Он сделал вывод, что соглашение с российской стороной планируется разорвать.