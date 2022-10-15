На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт
2022-10-15
22:40
Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области.
Министерство обороны России сообщила о совершении теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. По предварительным данным к преступлению причастны двое граждан одной из стран СНГ.
"Двумя гражданами одной из стран СНГ на полигоне в Белгородской области совершен теракт ", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, во время занятий по огневой подготовке злоумышленники открыли огонь по личному составу одного из подразделений. В результате нападения погибло 11 человек, еще 15 военнослужащих доставлены в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.
Опубликовано: Максим Алексеев
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