На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области.

Министерство обороны России сообщила о совершении теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. По предварительным данным к преступлению причастны двое граждан одной из стран СНГ.

"Двумя гражданами одной из стран СНГ на полигоне в Белгородской области совершен теракт ", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, во время занятий по огневой подготовке злоумышленники открыли огонь по личному составу одного из подразделений. В результате нападения погибло 11 человек, еще 15 военнослужащих доставлены в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.