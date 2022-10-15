Виктор Орбан: «Экономика континента встанет на колени»

2022-10-15

22:42

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что жителям страны необходимо посмотреть в лицо реальности и готовиться к затяжному конфликту в связи с европейскими санкциями.

Орбан отметил, что если так будет продолжаться дальше, экономика Европы встанет на колени, и люби окажутся в опасности. Он считает, что Венгрии необходима амия, которая сможет наносить удары и гарантировать мир.

Ранее Виктор Орбан уже говорил о том, что стране необходима сильная национальная армия. Он обещал, что страна будет серьезно заниматься усилением военной мощи в ближайшие 10 лет, чтобы не полагаться на США в сфере обороны.

Опубликовано: Светлана Репина







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