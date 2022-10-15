Великобритания сворачивает программу помощи украинским беженцам

Британское издание Daily Mail сообщает, что в стане постепенно сворачивают программу помощи украинским беженцам, которая предусматривала предоставление жилья.

Причиной послужил рост стоимости жизни в стране. Из-за такой ситуации многие украинцы не могут получить помощь по программе «Дома для Украины». Люди вынуждены оставаться на улице, и это вызывает беспокойство у британцев.

По данным Ассоциации местного самоуправления, с начала российской спецоперации в Великобританию приехало около 100 тысяч украинских беженцев. Около 2 тысяч из них остались без крыши над головой.