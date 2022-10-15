Власти Киева защитили город «антидроновым куполом»
2022-10-15
22:58
Власти украинской столицы утверждают, что создали эффективную систему противовоздушной обороны над городом.
В эфире телеканал ТСН советник главы администрации украинской столицы Юрий Зозуля рассказал, что властям города удалось создать эффективную систему противовоздушной обороны. Специалисты НАТО помогли организовать "антидроновый купол" над Киевом.
"Особо важные объекты в Киеве уже защищены антидроновыми системами", — сказал Зозуля.
Ранее в украинском Генеральном штабе заявили, что планируют создать целую армию дронов для помощи военным на фронте.
Опубликовано: Максим Алексеев
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