В иранской тюрьме для политзаключеных начался пожар
2022-10-15
23:20
В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел пожар, вызванный сильным взрывом
В тюрьме Эвин, находящейся в иранской столице Тегеран, произошел мощный взрыв, сообщает агентство Fars.
Пожар, вызванный сильным взрывом, возник в результате поджога склада с одеждой.
"Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство", - передает РИА Новости.
Иранские СМИ сообщают, что в настоящий момент ситуация находится под контролем. На территории тюрьмы работают пожарные.
Опубликовано: Дарья Васнецова
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