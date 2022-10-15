В иранской тюрьме для политзаключеных начался пожар

В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел пожар, вызванный сильным взрывом

В тюрьме Эвин, находящейся в иранской столице Тегеран, произошел мощный взрыв, сообщает агентство Fars.

Пожар, вызванный сильным взрывом, возник в результате поджога склада с одеждой.

"Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство", - передает РИА Новости.

Иранские СМИ сообщают, что в настоящий момент ситуация находится под контролем. На территории тюрьмы работают пожарные.