В Чехии внепланово отключили от энергосети блок атомной станции
2022-10-15
23:26
На атомной электростанции «Дукованы» один из реакторов внепланово отключили от электросети. Об этом сообщил директор станции Роман Гавлин.
По его словам, причиной отключения стала неисправность в уплотнителе главной запорной арматуры на втором энергоблоке АЭС. Он отметил, что второй блок не будет работать несколько недель.
Гавлин сказал, что безопасность является главным приоритетом. Сейчас на третьем энергоблоке станции меняют ядерное топливо. Работают только два энергоблока: первый и четвертый.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Камилла может быть коронована как королева без приставки «консорт»
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Наступление ВСУ в Херсонской области остановлено
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия