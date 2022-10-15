В иранской тюрьме произошел взрыв и начался крупный пожар

Информационное агентство Fars сообщает, что в тюрьме Эвин в Тегеране произошел взрыв и начался пожар. Это самая крупная тюрьма в Иране.

Очевидцы из близлежащих районов говорят, что слышали четыре взрыва со стороны тюрьмы. Сейчас спасательные службы пытаются погасить огонь.

По данным Fars, пожар распространился из швейного цеха. Там произошел конфликт между заключенными. Есть информация о том, что была перестрелка.

