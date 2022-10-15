Камилла может быть коронована как королева без приставки «консорт»
2022-10-15
23:51
По информации The Telegraph, Букингемский дворец может отказаться от приставки «консорт» в отношении Камиллы. В этом случае она станет королевой Камиллой.
Издание сообщает, что это может произойти еще до коронации Карла III, которая запланирована на 6 мая 2023 года. Однако это случится только при наличии достаточной общественной поддержки. Окончательное решение будет принято за несколько месяцев до церемонии.
В феврале 2022 года ныне покойная королева Елизавета II выразила желание, чтобы после ее смерти Камилла стала королевой-консорт.
Опубликовано: Светлана Репина
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Камилла может быть коронована как королева без приставки «консорт»
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