16 октября начинается съезд Компартии Китая, на котором Си Цзиньпин может получить беспрецедентный третий срок

Китай готовится к съезду Коммунистической партии – крупному мероприятию, на котором решается, кто будет главой государства в течение следующих лет.

Аналитики прогнозируют, что Си Цзиньпин останется у власти на третий срок. До него так долго правил страной только один человек – Мао Цзэдун.

Ранее в Китае существовало ограничение в два президентских срока, однако впоследствии оно было отменено. Это означает, что Цзиньпин может оставаться главой Коммунистической партии и Китая в целом пожизненно.