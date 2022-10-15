16 октября начинается съезд Компартии Китая, на котором Си Цзиньпин может получить беспрецедентный третий срок
2022-10-15
23:58
Китай готовится к съезду Коммунистической партии – крупному мероприятию, на котором решается, кто будет главой государства в течение следующих лет.
Аналитики прогнозируют, что Си Цзиньпин останется у власти на третий срок. До него так долго правил страной только один человек – Мао Цзэдун.
Ранее в Китае существовало ограничение в два президентских срока, однако впоследствии оно было отменено. Это означает, что Цзиньпин может оставаться главой Коммунистической партии и Китая в целом пожизненно.
Опубликовано: Светлана Репина
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