16 октября начинается съезд Компартии Китая, на котором Си Цзиньпин может получить беспрецедентный третий срок

2022-10-15

23:58

Китай готовится к съезду Коммунистической партии – крупному мероприятию, на котором решается, кто будет главой государства в течение следующих лет.

Аналитики прогнозируют, что Си Цзиньпин останется у власти на третий срок. До него так долго правил страной только один человек – Мао Цзэдун.

Ранее в Китае существовало ограничение в два президентских срока, однако впоследствии оно было отменено. Это означает, что Цзиньпин может оставаться главой Коммунистической партии и Китая в целом пожизненно.

Опубликовано: Светлана Репина







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