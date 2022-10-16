Китай заявляет, что его политика «нулевого COVID» самая лучшая и рентабельная
2022-10-16
00:12
Представитель правящей Коммунистической партии Китая Сунь Ели заявила по время пресс-конференции, что китайские меры по борьбе с COVID-19 являются лучшими и наиболее рентабельными.
По ее словам, в Китае твердо верят, что свет впереди, а настойчивость – это победа. Она также сказала, что стратегии и меры по профилактике и контролю станут более научными, точными и эффективными.
Сунь Ели отметила, что китайская политика «динамического нуля» позволила сохранить низкий уровень заболеваемости и смертности, обеспечить социальную и экономическую стабильность.
Опубликовано: Светлана Репина
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