Китай заявляет, что его политика «нулевого COVID» самая лучшая и рентабельная

Представитель правящей Коммунистической партии Китая Сунь Ели заявила по время пресс-конференции, что китайские меры по борьбе с COVID-19 являются лучшими и наиболее рентабельными.

По ее словам, в Китае твердо верят, что свет впереди, а настойчивость – это победа. Она также сказала, что стратегии и меры по профилактике и контролю станут более научными, точными и эффективными.

Сунь Ели отметила, что китайская политика «динамического нуля» позволила сохранить низкий уровень заболеваемости и смертности, обеспечить социальную и экономическую стабильность.