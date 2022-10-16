Победа Джорджии Мелони в Италии не понравилась Сильвио Берлускони
2022-10-16
00:46
Громкая победа ультраправого лидера Джорджии Мелони на всеобщих выборах 25 сентября не нравится 86-летнему Сильвио Берлускони, бывшему трехкратному консервативному премьер-министру.
Берлускони на четыре десятилетия старше Мелони и считает себя старейшим государственным деятелем. Он даже написал несколько нелестных прилагательных в ее адрес на канцелярских принадлежностях, которые разместил в Сенате для фотографов.
Ссора между Берлускони и Мелони набирает обороты. Но ей нужна коллаборация и с Берлускони, и с лидером «Лиги» Сальвини для создания жизнеспособной коалиции в парламенте.
Опубликовано: Светлана Репина
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