Пирс Броснан рассказал, что надел свое настоящее обручальное кольцо в фильме «Черный Адам» в честь своей жены Кили
2022-10-16
01:02
69-летний актер Пирс Броснан в недавнем интервью Entertainment Tonight рассказал, что носил свое настоящее обручальное кольцо во время съемок фильма «Черный Адам» в честь своей 21-летней жены Кили Шей Броснан.
По его словам, в кадре были еще и часы, которые ему подарила Кили много лет назад. На них выгравирована надпись: «Время летит на крыльях любви».
59-летняя Кили сказала, что тронута таким поступком мужа и тем, что он взял с собой их личные символы в царство супергероев.
В «Черном Адаме» Пирс Броснан играет Доктора Фэйта (он же Кент Нельсон), супергероя и члена Общества Справедливости Америки, который носит Шлем Судьбы, владеет магией и намеревается противостоять главному персонажу Дуэйна «Скалы» Джонсона.
Опубликовано: Светлана Репина
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