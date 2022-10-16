Пирс Броснан рассказал, что надел свое настоящее обручальное кольцо в фильме «Черный Адам» в честь своей жены Кили

69-летний актер Пирс Броснан в недавнем интервью Entertainment Tonight рассказал, что носил свое настоящее обручальное кольцо во время съемок фильма «Черный Адам» в честь своей 21-летней жены Кили Шей Броснан.

По его словам, в кадре были еще и часы, которые ему подарила Кили много лет назад. На них выгравирована надпись: «Время летит на крыльях любви».

59-летняя Кили сказала, что тронута таким поступком мужа и тем, что он взял с собой их личные символы в царство супергероев.

В «Черном Адаме» Пирс Броснан играет Доктора Фэйта (он же Кент Нельсон), супергероя и члена Общества Справедливости Америки, который носит Шлем Судьбы, владеет магией и намеревается противостоять главному персонажу Дуэйна «Скалы» Джонсона.