Politico рассказала о желании консерваторов сместить Лиз Трасс
2022-10-16
01:06
Американское издание рассказало о том, что консерваторы вынашивают планы о смещении действующего премьер-министра Великобритании.
Американское издание Politico пишет о том, что члены британского парламента от Консервативной партии крайне недовольны политикой, проводимой премьер-министром страны Лиз Трасс.
По данным газеты, партия ищет механизмы законного смещения Трасс. В частности рассматривается вариант изменения партийных правил, в соответствие с которым глава кабинета министров не может быть смещен с поста в первый год вступления в должность.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Южнокорейский бойз-бэнд BTS дает концерт, который может стать последним за многие годы
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Politico: Консервативная партия Великобритании намерена добиться отставки Лиз Трасс
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия