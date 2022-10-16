Politico рассказала о желании консерваторов сместить Лиз Трасс

Американское издание рассказало о том, что консерваторы вынашивают планы о смещении действующего премьер-министра Великобритании.

Американское издание Politico пишет о том, что члены британского парламента от Консервативной партии крайне недовольны политикой, проводимой премьер-министром страны Лиз Трасс.

По данным газеты, партия ищет механизмы законного смещения Трасс. В частности рассматривается вариант изменения партийных правил, в соответствие с которым глава кабинета министров не может быть смещен с поста в первый год вступления в должность.