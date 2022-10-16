Элтон Джон объявил владельца New England Patriots Роберта Крафта и Дану Блумберг мужем и женой на тайной свадьбе
2022-10-16
01:33
Владелец New England Patriots Роберт Крафт женился на Дане Блумберг в Hall des Lumières в Нью-Йорке. Было приглашено более 200 звездных гостей, но они не знали, что это будет свадьба, а не простая вечеринка.
Элтон Джон объявил их мужем и женой. Затем Мик Милл спел для них песню вместе с Эдом Шираном. Во время особого вечера Крафта и Блумберг к ним присоединился ряд звезд, в том числе Том Брэди, Джон Бон Джови, Кенни Чесни, комиссар NFL Роджер Гуделл и комиссар NBA Адам Сильвер.
Крафт и Блумберг начали встречаться в 2019 году. В июне того же года они появились на публике как пара на Открытом чемпионат Франции, а позже – на нескольких других мероприятиях.
Опубликовано: Светлана Репина
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