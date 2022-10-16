Иван Грозный предлагал руку и сердце королеве Англии
2022-10-16
01:35
Елизавета I была единственной женщиной, с которой русский царь обменивался письмами.
В архивах чудом сохранилось 11 писем из этой переписки. В них монаршие особы обсуждали в основном вопросы торговли.
А еще Иван Грозный обучал Елизавету I правильному царскому поведению.
В частности, он рекомендовал ей управлять не через посредников, а самостоятельно, и иметь одну печать вместо нескольких.
В одном из писем упоминалось, что русский царь передаст с дипломатом королевы Елизаветы, путешественником Энтони Дженкинсоном, устное послание для нее.
Исследователи царской переписки предполагают, что это было предложение царя о браке.
Намек на это предложение содержится в Псковских летописях, о нем упоминал и британский дипломат Джером Горсей.
Известно, что королева Елизавета I ответила Ивану Грозному отказом, после чего он столь же безуспешно посватался к ее родственнице Мэри Гастингс.
Опубликовано: Наталья Павлова
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