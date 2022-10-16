Иван Грозный предлагал руку и сердце королеве Англии

Елизавета I была единственной женщиной, с которой русский царь обменивался письмами.

В архивах чудом сохранилось 11 писем из этой переписки. В них монаршие особы обсуждали в основном вопросы торговли.

А еще Иван Грозный обучал Елизавету I правильному царскому поведению.

В частности, он рекомендовал ей управлять не через посредников, а самостоятельно, и иметь одну печать вместо нескольких.

В одном из писем упоминалось, что русский царь передаст с дипломатом королевы Елизаветы, путешественником Энтони Дженкинсоном, устное послание для нее.

Исследователи царской переписки предполагают, что это было предложение царя о браке.

Намек на это предложение содержится в Псковских летописях, о нем упоминал и британский дипломат Джером Горсей.

Известно, что королева Елизавета I ответила Ивану Грозному отказом, после чего он столь же безуспешно посватался к ее родственнице Мэри Гастингс.