Глава Крыма взял под личный контроль жалобы мобилизованных на дырявые бронежилеты
2022-10-16
01:39
Сергей Аксенов взял под личный контроль жалобы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на выданные им бронежилеты с дырками.
Пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков сообщил, что Сергей Аксенов взял под личный контроль обращение граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на выданные им дырявые бронежилеты.
"Это обращение еще утром передано Сергею Валерьевичу", — рассказал Железняков.
Пресс-секретарь заявил, что глава крымской администрации пообещал, что всем военнообязанным до 20 октября будут выданы новые бронежилеты. Решение о закупке военного имущества уже принято.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
США пообещали продолжить оказывать помощь Украине
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Илон Маск: Я всеми силами пытаюсь добиться мира в Украине, но все безуспешно
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия