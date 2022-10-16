Глава Крыма взял под личный контроль жалобы мобилизованных на дырявые бронежилеты

2022-10-16

01:39

Сергей Аксенов взял под личный контроль жалобы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на выданные им бронежилеты с дырками.

Пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков сообщил, что Сергей Аксенов взял под личный контроль обращение граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на выданные им дырявые бронежилеты.

"Это обращение еще утром передано Сергею Валерьевичу", —  рассказал Железняков.

Пресс-секретарь заявил, что глава крымской администрации пообещал, что всем военнообязанным до 20 октября будут выданы новые бронежилеты. Решение о закупке военного имущества уже принято.

Опубликовано: Максим Алексеев







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