Илон Маск: Я всеми силами пытаюсь добиться мира в Украине, но все безуспешно

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что пытается добиться мирного рещения конфликта в Украине.

Миллиардер и основатель космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что пытается добиться мира в Украине.

При этом, отметил он в своем твитте, все его попытки, к сожалению, не дают никаких реальных результатов.

"Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно", - говорится в сообщении Илона Маска.

Напомним, что ранее Маск сообщил, что продолжит спонсировать спутники связи Starlink, которые позволяют украинцам бесплатно пользоваться интернетом.

На данный момент убытки Маска из-за данного проекта составили около 80 миллионов долларов. При этом на письмо Маска о прекращении финансирования отреагировали в Пентагоне.

Именно после этого Маск заявил о продолжении действия спутников.