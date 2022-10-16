Илон Маск: Я всеми силами пытаюсь добиться мира в Украине, но все безуспешно
2022-10-16
01:43
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что пытается добиться мирного рещения конфликта в Украине.
Миллиардер и основатель космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что пытается добиться мира в Украине.
При этом, отметил он в своем твитте, все его попытки, к сожалению, не дают никаких реальных результатов.
"Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно", - говорится в сообщении Илона Маска.
Напомним, что ранее Маск сообщил, что продолжит спонсировать спутники связи Starlink, которые позволяют украинцам бесплатно пользоваться интернетом.
На данный момент убытки Маска из-за данного проекта составили около 80 миллионов долларов. При этом на письмо Маска о прекращении финансирования отреагировали в Пентагоне.
Именно после этого Маск заявил о продолжении действия спутников.
Опубликовано: Николай Скира
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Илон Маск: Я всеми силами пытаюсь добиться мира в Украине, но все безуспешно
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