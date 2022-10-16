США пообещали продолжить оказывать помощь Украине
2022-10-16
01:45
В Пентагоне заявили, что военная помощь Киеву будет продолжаться столько, сколько потребуется.
В своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер написал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Мы продолжим поддерживать Украину в ее оборонительной операции", — сообщил представитель Пентагона.
Министерство обороны США предоставит Киеву военную помощь в размере 725 миллионов долларов. ВСУ получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов, 5 тысяч единиц противотанкового оружия, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
Опубликовано: Максим Алексеев
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