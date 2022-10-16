В CDC рассказали, можно ли делать одновременно прививки от COVID-19 и от гриппа

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает, что прививки от коронавируса и гриппа можно делать одновременно.

Представители здравоохранения заявили, что делать обе прививки в один и тот же день не только безопасно, но и удобно. На пресс-конференции в сентябре координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Ашиш Джа сказал: «Бог дал нам две руки — одну для прививки от гриппа, а другую для прививки от COVID».

Но риск побочных эффектов в этом случае несколько выше. По данным CDC, люди, получившие одновременно вакцину против гриппа и ревакцинацию мРНК COVID-19, с большей вероятностью (от 8% до 11%) сообщали о таких реакциях, как усталость, головные и мышечные боли. Побочные эффекты, как правило, были легкими и быстро проходили.