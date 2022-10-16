При падении кошки всегда приземляются на лапы благодаря хвосту и законам физики
2022-10-16
02:06
Они закручиваются, как пружина: хвост в одну сторону, а тело - в противоположную.
Кошачьи могут начинать падение в любом положении. Но в воздухе они обязательно переворачиваются и приземляются на четыре лапы.
В полете они используют закон сохранения импульса и закручивают хвост, словно пропеллер - в противоположную сторону от тела.
Кроме того, они могут замедлять или ускорять вращение, прижимая лапы к себе или вытягивая их. Но обязательно в конечном итоге оказываются в положении вниз ногами.
При приземлении кошки расслабляют и выставляют лапы вперед, чтобы погасить силу удара.
Интересно, что при падении с небольшой высоты они могут сильнее травмироваться, потому что не успевают сгруппироваться в воздухе.
А если летят с крыши высокого дома или с дерева, то чаще всего приземляются удачно.
Опубликовано: Наталья Павлова
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