При падении кошки всегда приземляются на лапы благодаря хвосту и законам физики

Они закручиваются, как пружина: хвост в одну сторону, а тело - в противоположную.

Кошачьи могут начинать падение в любом положении. Но в воздухе они обязательно переворачиваются и приземляются на четыре лапы.

В полете они используют закон сохранения импульса и закручивают хвост, словно пропеллер - в противоположную сторону от тела.

Кроме того, они могут замедлять или ускорять вращение, прижимая лапы к себе или вытягивая их. Но обязательно в конечном итоге оказываются в положении вниз ногами.

При приземлении кошки расслабляют и выставляют лапы вперед, чтобы погасить силу удара.

Интересно, что при падении с небольшой высоты они могут сильнее травмироваться, потому что не успевают сгруппироваться в воздухе.

А если летят с крыши высокого дома или с дерева, то чаще всего приземляются удачно.