Странные привычки норвежцев: "вшивые" кофты и слова из пяти существительных

Немногие люди знают, зачем жители Норвегии дарят друг другу спички на Новый год.

У всех народов есть свои уникальные традиции.

В Норвегии принято покрывать крыши дерном с травой - такая кровля отлично сохраняет прохладу летом и удерживает тепло зимой.

А за счет значительного веса она выдерживает сильнейшие порывы ветра, которые часто случаются в этой северной стране.

Норвежцы составляют слова сразу из нескольких существительных. Например, выражение "правозащитные организации" у них пишется как одно длинное слово - menneskerettighetsorganisasjoner.

Представители этого удивительного народа носят так называемые "вшивые" кофты. На самом деле, никаких вшей в этой одежде, конечно же, нет.

"Вшами" на свитерах называют орнамент в виде частых мелких точек, которые не имеют ничего общего с паразитами.

А спички в новогоднюю ночь у норвежцев принято дарить знакомым и друзьям, потому что это символ счастья и тепла.