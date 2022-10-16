Странные привычки норвежцев: "вшивые" кофты и слова из пяти существительных
2022-10-16
02:29
Немногие люди знают, зачем жители Норвегии дарят друг другу спички на Новый год.
У всех народов есть свои уникальные традиции.
В Норвегии принято покрывать крыши дерном с травой - такая кровля отлично сохраняет прохладу летом и удерживает тепло зимой.
А за счет значительного веса она выдерживает сильнейшие порывы ветра, которые часто случаются в этой северной стране.
Норвежцы составляют слова сразу из нескольких существительных. Например, выражение "правозащитные организации" у них пишется как одно длинное слово - menneskerettighetsorganisasjoner.
Представители этого удивительного народа носят так называемые "вшивые" кофты. На самом деле, никаких вшей в этой одежде, конечно же, нет.
"Вшами" на свитерах называют орнамент в виде частых мелких точек, которые не имеют ничего общего с паразитами.
А спички в новогоднюю ночь у норвежцев принято дарить знакомым и друзьям, потому что это символ счастья и тепла.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
США пообещали продолжить оказывать помощь Украине
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Илон Маск: Я всеми силами пытаюсь добиться мира в Украине, но все безуспешно
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия