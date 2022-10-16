11 добровольцев погибло и 15 получили ранения в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области

Двое нападавших открыли огонь по военному полигону в Белгородской области. Данную информацию подтвердило Минобороны Российской Федерации.

По официальным данным, 11 человек погибли, 15 получили ранения. В других источниках упоминаются 22 убитых и 16 раненых. Сообщения о стрельбе подтвердили в Минобороны России.

Ведомство пишет о "теракте" во время учений с участием "добровольцев, желающих отправиться воевать на Украину". По данным СМИ, пострадавшие — мобилизованные жители Брянской области.

По данным министерства, нападавшие - граждане одной из стран СНГ". Различные Relegram-каналы пишут, что это были уроженцы Таджикистана.

SOTA информирует, что в результате перестрелки могли быть убиты 22 человека, а 16 могли быть ранены. По данным источника, нападавших было трое, двое из них убиты, одному удалось скрыться.

Источник среди родственников мобилизованных рассказал телеканалу, что инцидент произошел на полигоне в поселке Солоти.

Там, как ранее писала SOTA, находилось более 100 человек из Брянской области, отказавшихся ехать в Лиман. Сайт Baza сообщает, что стрельба произошла в субботу около 10 часов утра. Нападавшие были убиты через несколько минут.