11 добровольцев погибло и 15 получили ранения в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области
2022-10-16
06:52
Двое нападавших открыли огонь по военному полигону в Белгородской области. Данную информацию подтвердило Минобороны Российской Федерации.
По официальным данным, 11 человек погибли, 15 получили ранения. В других источниках упоминаются 22 убитых и 16 раненых. Сообщения о стрельбе подтвердили в Минобороны России.
Ведомство пишет о "теракте" во время учений с участием "добровольцев, желающих отправиться воевать на Украину". По данным СМИ, пострадавшие — мобилизованные жители Брянской области.
По данным министерства, нападавшие - граждане одной из стран СНГ". Различные Relegram-каналы пишут, что это были уроженцы Таджикистана.
SOTA информирует, что в результате перестрелки могли быть убиты 22 человека, а 16 могли быть ранены. По данным источника, нападавших было трое, двое из них убиты, одному удалось скрыться.
Источник среди родственников мобилизованных рассказал телеканалу, что инцидент произошел на полигоне в поселке Солоти.
Там, как ранее писала SOTA, находилось более 100 человек из Брянской области, отказавшихся ехать в Лиман. Сайт Baza сообщает, что стрельба произошла в субботу около 10 часов утра. Нападавшие были убиты через несколько минут.
Опубликовано: Николай Скира
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