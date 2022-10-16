Однопартийцы резко раскритиковали главу МИД Германии за поставки оружия в Саудовскую Аравию
2022-10-16
07:12
Министр иностранных дел Анналена Бербок подверглась резкой критике на съезде Партии зеленых в Бонне за одобрение правительством экспорта оружия в Саудовскую Аравию, сообщает агентства DPA.
Кроме того, ее раскритиковали за изначально недостаточную позицию в отношении массовых протестов женщин в Иране.
Во время съезда, который начался в пятницу с участием 800 делегатов, зеленые "пытаются примирить свои пацифистские взгляды с ролью правящей партии", говорится в сообщении.
"Мы не поставляем оружие напрямую в Саудовскую Аравию, страну, где попираются права человека", — подчеркнул Бербок.
Как она пояснила, выдача разрешения на экспорт далась ей и ее коллеге по партии — министру экономики Роберту Хабеку с трудом.
"Нам нужно европейское сотрудничество в области вооружений, так что нет необходимости сокращать социальные расходы на оборону", добавила Бербок, объявив о "более ограничительной политике в отношении вооружений в будущем".
Как напоминает DPA, правительство коалиции СДПГ, Зеленых и СвДП недавно дало добро на поставку вооружения и боеприпасов на сумму 36 млн евро в Саудовскую Аравию в рамках "совместной программы с Италией, Испанией и Великобританией".
Предыдущее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель в значительной степени прекратило экспорт оружия в Саудовскую Аравию, в том числе из-за участия страны в войне в Йемене и убийства журналиста Джамаля Хашоджи. В коалиционном соглашении нынешнего правительства говорится, что оружие не будет экспортироваться в страны, "непосредственно участвующие в войне в Йемене".
Бербок критиковали за то, что он недостаточно критично относился к турецкому правительству. Даже после того, как начались демонстрации в Иране, правительство Германии слишком долго хранило молчание и не делает достаточно для того, чтобы отгородить внешние границы ЕС от беженцев.
Опубликовано: Николай Скира
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