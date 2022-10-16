В Стамбуле сгорел 24-этажный небоскреб
2022-10-16
07:18
В Стамбуле сгорел 24-этажный небоскреб. В социальных сетях появились записи, на которых видно, что огонь распространился на все здание.
На территории работают многочисленные пожарные расчеты. Пока информации о пострадавших нет.
В субботу вечером в 24-этажном небоскребе в Стамбуле (Турция) в районе Фикиртепе вспыхнул пожар. В соцсетях разошлись записи горящего небоскреба.
На месте работают многочисленные экстренные службы. В СМИ есть противоречивая информация о том, есть ли в собственности апартаменты или это гостиница.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. По информации, пострадавших в результате пожара нет.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Странные привычки норвежцев: "вшивые" кофты и слова из пяти существительных
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Times рассказала о подготовке Запада к вероятным ядерным ударам
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия