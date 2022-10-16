В Стамбуле сгорел 24-этажный небоскреб. В социальных сетях появились записи, на которых видно, что огонь распространился на все здание.

На территории работают многочисленные пожарные расчеты. Пока информации о пострадавших нет.

В субботу вечером в 24-этажном небоскребе в Стамбуле (Турция) в районе Фикиртепе вспыхнул пожар. В соцсетях разошлись записи горящего небоскреба.

На месте работают многочисленные экстренные службы. В СМИ есть противоречивая информация о том, есть ли в собственности апартаменты или это гостиница.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. По информации, пострадавших в результате пожара нет.