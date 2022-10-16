Уроженцы страны СНГ убили 11 и ранили 15 добровольцев из Брянской области на полигоне под Белгородом

Двое нападавших открыли огонь во время стрельб на полигоне в Белгородской области. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что 11 человек погибли и 15 получили ранения.

В других источниках упоминаются 22 убитых и 16 раненых. Нападавшие были расстреляны.

Первую информацию о стрельбе предоставил портал Baza, указав на неустановленного преступника, который открыл огонь по территории воинской части в Белгородской области, расположенной недалеко от границы с Украиной.

В заявлении Минобороны указано, что нападавшими были двое добровольцев из одной из стран Содружества Независимых Государств, но не указано, какой именно. По данным СМИ, пострадавших мобилизовали из Брянской области.

Министерство называет инцидент терактом, который произошел во время учений с участием "добровольцев, желающих отправиться воевать на Украину".

SOTA пишет, что в результате перестрелки могли быть убиты 22 человека, 16 могли быть ранены. По данным источника, нападавших было трое, двое из них убиты, одному удалось скрыться. Источник среди родственников мобилизованных рассказал телеканалу, что инцидент произошел на полигоне в поселке Солоти.

Там, как ранее писала СОТА, находилось более 100 человек из Брянской области, отказавшихся ехать на украинский Лиман.

Сайт Baza сообщает, что стрельба произошла в субботу около 10 часов утра. Нападавшие были убиты через несколько минут.

Инцидент произошел во время частичной мобилизации. В пятницу, 14 октября президент России сообщил, что уже мобилизовано 220 тысяч резервистов из запланированных 300 тысяч.