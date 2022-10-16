В Польше бастуют полицейские, просто предупреждая водителей вместо выписки штрафов

Польские полицейские недовольны нынешними условиями труда, особенно в условиях галопирующей инфляции. Именно поэтому они начинают акцию протеста под названием "Акция 41", пишет портал Gazeta.pl.

В большинстве случаев стражи порядка просто предупреждают водителей вместо выписывания штрафа.

Бушующая инфляция бьет по кошелькам большей части населения Польши. Это достаточно сильно ощущают бюджетники. На этот раз сотрудники полиции решили обратить внимание на их ситуацию.

Это очередная акция, организованная силовыми структурами вслед за инспекторами ИТД, которые отправили фрагменты обмундирования своему начальству в Мининфраструктуры.

Еще одна профессиональная группа, которая пытается бороться за лучшие условия, — это экзаменаторы, работающие в автошколах. Во многих городах по несколько недель не было экзаменов по вождению.

Полицейские не перестанут работать, но намерены выразить свое недовольство. Национальный профсоюз полицейских и служащих NSZZ Solidarność приняла решение об организации протеста под названием "Акция 41". Название не случайно, так как относится к ст. 41 Кодекса о мелких правонарушениях.

По отношению к исполнителю деяния можно ограничиться применением указания, обращения внимания, предупреждения или применением иных средств воспитательного воздействия, говорится в регламенте.

Профсоюз предложил сотрудникам местной дорожной полиции по возможности воздержаться от выдачи штрафов. Вместо этого они должны следовать инструкциям.

Организаторы акции подчеркивают, что водители не могут чувствовать себя безнаказанными. Полицейские продолжат выписывать строгие штрафы за серьезные нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, неуступание или обгон на пешеходном переходе или непосредственно перед ним.

Полицейские ожидают индексацию заработной платы в 2023 году на уровне 20%, выплату единовременной инфляционной надбавки в размере 5000 злотых (около 1000 евро) нетто, повышение социальных пособий до уровня пособий, причитающихся военнослужащим, а также восстановление права на получение трудовой пенсии после 15 лет службы.