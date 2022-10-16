Китай, Египет и Казахстан призвали своих граждан немедленно покинуть Украину
2022-10-16
08:30
Китай, Египет и Казахстан призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Предполагается, что причиной является "серьезная ситуация с безопасностью".
Коммюнике с рекомендацией покинуть Украину распространили в субботу МИД КНР и посольство Китая в Украине, пишет Global Times.
В посольстве сообщили, что помогут желающим организовать эвакуацию и транспорт. Лица, находящиеся на территории Украины, должны как можно скорее связаться с ведомством.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в понедельник, что Пекин надеется на быструю деэскалацию ситуации в Украине.
Обращение к гражданам распространили также власти Египта и Казахстана. Они призвали к максимальной осторожности при выезде из Украины, а также избеганию пребывания в опасных зонах.
Опубликовано: Николай Скира
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