Китай, Египет и Казахстан призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Предполагается, что причиной является "серьезная ситуация с безопасностью".

Коммюнике с рекомендацией покинуть Украину распространили в субботу МИД КНР и посольство Китая в Украине, пишет Global Times.

В посольстве сообщили, что помогут желающим организовать эвакуацию и транспорт. Лица, находящиеся на территории Украины, должны как можно скорее связаться с ведомством.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в понедельник, что Пекин надеется на быструю деэскалацию ситуации в Украине.

Обращение к гражданам распространили также власти Египта и Казахстана. Они призвали к максимальной осторожности при выезде из Украины, а также избеганию пребывания в опасных зонах.