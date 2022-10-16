Си Цзиньпин: Китай создаст армию «мирового класса» к 2027 году
2022-10-16
09:26
Си Цзиньпин рассказал о планах по модернизации народно-освободительной армии Китая к 2027 году.
Китайской информационное агентство Xinhuа передает заявление лидера КНР Си Цзиньпина о необходимости выполнения плана модернизации НОАК и превращении ее в "армию мирового класса" до 2027 года.
"Выполнение плана модернизации народно-освободительной армии Китая - это стратегическая задача для строительства современного социалистического государства", — сказал председатель КНР.
Су Цзиньпин рассказал, что руководство страны продолжит реформу в области военного образования, модернизирует систему подготовки военнослужащих НАОК, внедрит передовые технологии. Китайский лидер пообещал достигнуть поставленных целей на 100-летний юбилей НОАК к 2027 году.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS мэрию Донецка
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия