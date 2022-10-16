Си Цзиньпин: Китай создаст армию «мирового класса» к 2027 году

Си Цзиньпин рассказал о планах по модернизации народно-освободительной армии Китая к 2027 году.

Китайской информационное агентство Xinhuа передает заявление лидера КНР Си Цзиньпина о необходимости выполнения плана модернизации НОАК и превращении ее в "армию мирового класса" до 2027 года.

"Выполнение плана модернизации народно-освободительной армии Китая - это стратегическая задача для строительства современного социалистического государства", — сказал председатель КНР.

Су Цзиньпин рассказал, что руководство страны продолжит реформу в области военного образования, модернизирует систему подготовки военнослужащих НАОК, внедрит передовые технологии. Китайский лидер пообещал достигнуть поставленных целей на 100-летний юбилей НОАК к 2027 году.